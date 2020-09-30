











29 сентября в Монако были выявлены два новых случая коронавируса. С приходом осени Княжеское правительство призывает людей вакцинироваться против гриппа.

С начала пандемии в Монако коронавирусом заболели 214 человек. В последние дни было зарегистрировано четыре случая выздоровления от Covid-19, общее число выздоровевших достигло 178 человек.

Восемь человек находятся на лечении в Больнице Принцессы Грейс, два пациента — в реанимации (один из них — резидент Монако). 28 человек остаются под наблюдением Центра домашнего мониторинга.

Диагностика и лечение могут быть быстрее

Осенью начинается сезон гриппа. Княжеское правительство каждый год призывает людей вакцинироваться, однако на фоне пандемии коронавируса вакцинация от гриппа рекомендуется активнее. Напомним, что вакцинация от гриппа рекомендована с шестимесячного возраста.

«Сезонный грипп и Covid-19 вызваны разными вирусами, но имеют одинаковые симптомы: лихорадку, кашель, утомляемость и боли в мышцах. Диагностировать коронавирус будет гораздо проще, если у привитого от гриппа человека появятся такие симптомы. Медики смогут быстрее выявить коронавирус и начать лечение дома или в стационаре», — пояснили в правительстве.

Для получения дополнительной информации: вакцинация против гриппа в контексте Covid-19.