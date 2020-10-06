











Жулиан Бианкон (Giulian Biancone) отдан в аренду футбольному клубу «Серкль Брюгге». 20-летний воспитанник Академии также продлил свой контракт с «Монако» до 2024-го года.

Футболист весь прошлый сезон выступал за «Серкль Брюгге». Спустя несколько месяцев после возвращения по причине досрочного завершения чемпионата Бельгии, Жулиан Бианкон снова станет игроком «черно-зеленых». Футбольный клуб «Монако» пожелал футболисту результативного сезона в бельгийском чемпионате.

Жулиан Бианкон выступил в 25 матчах за бельгийскую команду и забил один гол в сезоне 2019-2020.

Продление контракта до 2024-го года

Футболист пришел в Академию «Монако» в 2015 году, прошел через все команды различных возрастов и даже принял участие в двух матчах Лиги Чемпионов в сезоне 2018-2019. Перед возвращением в «Серкль Брюгге», защитник продлил свой контракт с «красно-белыми» до июня 2024-го года.

«Монако» — это клуб, в котором я вырос, а главное, — это мой любимый клуб. Поэтому я очень счастлив, что наша совместная история продлится еще до 2024-го года Жулиан Бианкон

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