











Уже пятый год подряд Монако поддерживает курящих людей, чтобы положить конец их вредной привычке.

Кампания выступает за поддержку и командный дух. В первую очередь она касается некурящих людей, которые поощряют курильщиков отказаться от вредной привычки. Княжеское правительство не оставило заинтересованных. Их приглашают зарегистрироваться для участия в инициативе «Без табака» (Moi(s) sans tabac): через сайт службы Tobacco/Info, по телефону 3989 (бесплатно в Монако и Франции) или скачав приложение на смартфоне.

Для борьбы с табакокурением необходима мобилизация медицинских работников. Поэтому врачи, фармацевты, хирурги-стоматологи, акушеры, массажисты, остеопаты и психологи усилят свои просветительские действия…даже на расстоянии.

«Борьба с курением — приоритет общественного здравоохранения»

Больничный центр принцессы Грейс поддерживает борьбу с курением и предлагает бесплатную консультацию для курильщиков по телефону 97.98.97.41.

«Бросить курить — это коллективный вызов», — уверяет пневмонолог Мохамед Мухсин (Mohamed Mouhssine), который хорошо осведомлен о вреде, который наносит табак.

Через 28 дней после прекращения курения симптомы отмены значительно уменьшаются, увеличивая шансы бросить в пять раз. Мы надеемся, что эти обнадеживающие цифры убедят вас перейти на сторону некурящих людей с сегодняшнего дня и до следующей кампании…