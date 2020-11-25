











16 ноября Князь Альбер II открыл новую лабораторию в Научном центре Монако (CSM), которая значительно ускорит обработку тестов ПЦР на коронавирус.

Оборудование Cobas 6800 заметно сократит время, необходимое для анализа результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Таким образом, Монако сохраняет независимость в процессе обработки тестов.

Многоцелевая лаборатория

Для того, чтобы контролировать распространение инфекции, Монако увеличило количество проводимых тестов. Однако увеличение числа проб означает высокую загруженность лабораторий. Новое оборудование прибыло как нельзя вовремя. Но функциональность Cobas 6800 не ограничивается только коронавирусом: лаборатория может использоваться и для других целей, в том числе, для исследования вируса папилломы.

Cobas 6800 снизит нагрузку на частные и государственные лаборатории Княжества, которые с начала пандемии усердно работали, чтобы провести как можно больше тестов. Пьер Дарту (Pierre Dartout), государственный министр

Разгрузка больницы

Cobas 6800, произведенный Roche Diagnostics, может анализировать до 400 тестов в день. Новая лаборатория будет обрабатывать большую часть ПЦР-тестов Монако, снимая нагрузку с больницы принцессы Грейс.

Автоматизация процесса тестирования

В сотрудничестве с Научным центром Монако и больницей принцессы Грейс организация, отвечающая за переход Монако к цифровым технологиям, разработала платформу, которая ускоряет процесс. На платформе пациенты получают доступ к результатам тестов после того, как лаборатория завершит анализ их образца.

Теперь результаты будут доступны через 12–24 часа после тестирования пациента. Раньше это занимало 36 часов. «Эти достижения позволят Правительству и органам здравоохранения иметь в своем распоряжении надежные и полные данные, чтобы принимать наилучшие решения для Княжества. Они дают нам новый импульс в борьбе с вирусом», — сказал Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger), министр здравоохранения и социальных дел.