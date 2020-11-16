











Во время воскресного Гран-при Турции Шарль Леклер поднялся с 14 места на четвертое. Льюис Хэмилтон выиграл гран-при Турции, заработав седьмой титул чемпиона мира и место в истории «Формулы-1».

Шарль Леклер был как никогда близко к подиуму в этом сезоне. К сожалению, буквально в последнюю минуту гонщик из Монако упустил эту возможность. Гонка шла хорошо, в последнем круге Леклеру удалос сместить со второго места Серхио Переса (Racing Point) после ошибки мексиканского гонщика. Однако и Шарль Леклер совершил ошибку. И Серхио Пересу, и Себастьяну Феттелю (Ferrari) удалось его обогнать — это стоило Леклеру подиума.

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции, а вместе с ним и чемпионат «Формулы-1». Это седьмая победа на чемпионате мира для Хэмилтона — ранее такого числа побед достиг только Михаэль Шумахер. Серхио Перес финишировал вторым, опередив Себастьяна Феттеля, занявшего третье место.

Сложный старт и впечатляющая гонка

После сложного старта Шарль Леклер был на 16-ом месте. Леклер был одним из первых пилотов, которые перешли с мокрых шин на промежуточные. Гонщику удалось набрать очки и обогнать Кими Райкконена (Alfa Romeo) и Кевина Магнуссена (Haas). Когда дождь прекратился, Леклер обогнал нескольких других пилотов и ушел на второй пит-стоп, чтобы сменить промежуточные шины.

Вторая замена шин помогла гонщику из Монако, который довольно эффектно обогнал Алекса Албона (RedBull) и Лэнса Стролла (Racing Point), а затем сразился со своим товарищем по команде Себастьяном Феттелем (Ferrari). Леклер был очень близок ко второму месту, но после ошибки на последнем круге гонки его место на подиуме было потеряно.

Тем не менее, это был настоящий подвиг, который Леклер совершил на Гран-при Турции. Стартуя с 14 позиции и финишируя на четвертой, пилот Scuderia Ferrari совершил порыв, который мы не скоро забудем.