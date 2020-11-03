











Столкнувшись с ухудшением показателей заболеваемости в понедельник, Научный совет поделился гипотезой о повторных волнах коронавируса во Франции и Европе.

Рекорд заражений во Франции. Вечером 2 ноября Public Health France и Géodes сообщили о 52 518 новых случаях по сравнению с 33 000 неделей ранее.

Эпидемия продолжает наносить удары. С 20 апреля во Франции не было такого большого числа жертв коронавируса: 418 смертей за 24 часа. Кроме того, растет нагрузка на отделения интенсивной терапии. За последние 24 часа добавилось 430 пациентов с серьезной формой заболевания, в результате чего общее число пациентов достигло 3730.

Монако готово действовать

2 ноября двенадцать новых пациентов попали в Больницу Принцессы Грейс, которая заявила о готовности противостоять коронавирусу. В тот же день 82 человека обратились в Центр домашнего мониторинга, который оказывает медицинскую помощь пациентам с небольшими симптомами. Научный совет в уведомлении от 26 октября упомянул, что следует ожидать «несколько волн коронавируса в конце зимы и весной следующего года».

🎙#Interview

"Les prévisions démontrent une hausse d'hospitalisations en fin de semaine prochaine. Nous serons prêts."

L'@hopitalMonaco prêt à faire face à la Covid-19, en poursuivant l’activité habituelle de soins. Explications de Benoîte de Sevelinges.

➡️https://t.co/GVp1NTU6Rj pic.twitter.com/PJQ2YEz6eo — Monaco Info (@monaco__info) October 31, 2020