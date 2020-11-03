Столкнувшись с ухудшением показателей заболеваемости в понедельник, Научный совет поделился гипотезой о повторных волнах коронавируса во Франции и Европе.
Рекорд заражений во Франции. Вечером 2 ноября Public Health France и Géodes сообщили о 52 518 новых случаях по сравнению с 33 000 неделей ранее.
Эпидемия продолжает наносить удары. С 20 апреля во Франции не было такого большого числа жертв коронавируса: 418 смертей за 24 часа. Кроме того, растет нагрузка на отделения интенсивной терапии. За последние 24 часа добавилось 430 пациентов с серьезной формой заболевания, в результате чего общее число пациентов достигло 3730.
Монако готово действовать
2 ноября двенадцать новых пациентов попали в Больницу Принцессы Грейс, которая заявила о готовности противостоять коронавирусу. В тот же день 82 человека обратились в Центр домашнего мониторинга, который оказывает медицинскую помощь пациентам с небольшими симптомами. Научный совет в уведомлении от 26 октября упомянул, что следует ожидать «несколько волн коронавируса в конце зимы и весной следующего года».