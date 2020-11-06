











После многочисленных слухов о возвращении карантина Княжеское правительство заявило, что такой вариант пока не рассматривается. Во время кризиса в области здравоохранения делается все возможное для безопасности жителей Монако.

29 октября Княжеское правительство объявило о ряде мер безопасности. Их цель — справиться с пандемией, при этом сохранив экономическую активность. Такой подход поддержал президент Союза коммерсантов и ремесленников Монако Николя Матиль Нармино (Nicolas Matile Narmino). В аккаунте организации в Facebook он отметил, что его успокаивает решение не вводить полную блокировку для компаний, которые опасаются не пережить новую волну ограничений из-за пандемии. Тем не менее, это обязанность каждого, и похоже, что запреты не приветствуются Княжестве. Отсюда вытекает осуществление более систематического контроля.

Cтратегия противодействия второй волне коронавируса

Вечером 5 ноября было выявлено 18 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заболели 430 человек. Правительство Монако заявило, что имеет достаточно ресурсов для противодействия второй волне коронавируса. Всего с начала пандемии выздоровели 318 человек.

Глава Комитета по социальным интересам доктор Кристоф Робино (Christophe Robino) заявил, что новая стратегия скрининга должна быть принята без промедления. «Антигенные тесты, с помощью мазков из носоглотки и полости рта представляют собой идеальный вариант, так как они не требуют сложного оборудования, что позволяет взять много образцов и узнать результат менее чем за 30 минут».