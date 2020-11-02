











Княжеское правительство подробно изложило новые меры по борьбе с коронавирусом в Монако после обращения Князя Альбера II. Ношение масок стало обязательным во всем Монако. Магазины остаются открытыми, но бары будут закрыты.

Новые меры вступили в силу в ночь с 31 октября на 1 ноября.

«Новые санитарные меры были приняты на фоне двух факторов: решения Франции ввести карантин, что несет последствия и для Монако, и ухудшения ситуации с коронавирусом в Княжестве, хотя оно и не такое тревожное, как в соседних странах» Пьер Дарту, государственный министр

Обязательное ношение масок

Носить маски обязательно. Правило не распространяется на детей до 5 лет и на лиц, занимающихся спортом на открытом воздухе.

Комендантский час

Запрет на передвижение с 8 вечера до 6 утра, за исключением выхода из дома по следующим причинам:

1. Человек возвращается с работы или учебы или направляется туда;

2. Необходима срочная помощь, которая не может быть представлена на расстоянии, а также необходимость купить лекарства;

3. Срочные семейные обстоятельства: оказание помощи родственникам или уход за детьми;

4. Выход, связанный с судебной или административной повесткой;

5. Участие в миссиях общественного интереса по просьбе административного органа;

6. Короткие выходы для нужд домашних животных.

Причины перемещения между местом жительства и местом работы должны быть подтверждены выданным работодателем документом. Любая профессиональная деятельность, осуществляемая с 20:00 до 6:00, продолжается.

Спортивные мероприятия

Деятельность закрытых спортивных учреждений остановлена. Индивидуальные спортивные тренировки разрешены при условии соблюдения социальной дистанции.

Тренерская деятельность на открытом воздухе приостанавливается, в то время как профессиональная спортивная деятельность, в частности тренировки и матчи, проводятся в закрытом режиме.

Сауны и хаммамы, а также СПА и джакузи общественного пользования закрыты.

Бары и рестораны

Бары закрыты. Клиенты ресторанов могут использовать бары при заведениях только за своим столиков во время обеда или ужина.

Бары в отелях работают только для постояльцев и до 22.00. Рестораны обязаны прекратить обслуживание не позднее 21.30. Люди, которые ужинали в ресторанах, должны вернуться домой до 22.00. Ресторан выдает квитанцию, подтверждающую время отъезда из заведения.

Театры и казино

Постановки театров должны заканчиваться не позднее 21.30. Посетители театра должны вернуться домой не позднее 22.00. Те же правила применимы и к игровым залам.

За несоблюдение правил будут применяться санкции.