











Строго соблюдая все антиковидные меры и при поддержке Княжеского правительства, владельцы ресторанов и магазинов Монако продолжают оставаться открытыми для посетителей, несмотря на вновь введенный во Франции локдаун.

Мы отправились на встречу с некоторыми из них, чтобы обсудить текущую ситуацию в Княжестве. Несмотря на падение активности, связанной с сокращением количества приезжающих в Монако туристов, они стараются адаптироваться к новым реалиям. Что изменилось по сравнению с весенним карантином? Какие меры поддержки предлагает правительство Монако? Ответы в нашем видеосюжете.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые меры против коронавируса в Монако: что нужно знать?