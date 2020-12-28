











Благотворительная организация Children & Future при поддержке компании Monaco Taxis, ассоциации Semeurs d’Espoir и Monaco Humanitarian Aid привнесли рождественское настроение в регионы, наиболее сильно пострадавшие от шторма «Алекс».

«Эти дети нуждаются в нас, и мы не должны их разочаровать», — сказал Князь Альбер II во время открытия благотворительного забега «No Finish Line», который прошел 14 ноября. Благотворительный забег в Монако ежегодно проводит организация Children & Future. Помимо забега, организация также объявила о сборе игрушек для детей из регионов, наиболее пострадавших от шторма «Алекс». Читайте также: Князь Монако посетил пострадавшие от шторма «Алекс» регионы

Вдохновляющее число пожертвований

Всего за неделю Children & Future получили более 800 пожертвований. Это игрушки, DVD, книги, настольные игры. Пожертвования были переданы в деревни — чтобы правильно разделить игрушки, представители Children & Future связались с каждой коммуной и уточнили количество детей и их возраст.

Новый проект для детей из пострадавших деревень

Children & Future объявила, что профинансирует проект для детей из пострадавших деревень. Пока проект находится на рассмотрении. Проект для детей будет профинансирован за счет 319 560 евро, собранных во время благотворительного забега в ноябре. Следующий благотворительный забег пройдет в период с 13 по 21 ноября 2021 года.

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