











Если у вас не так много идей насчет рождественских подарков, ассоциация «Друзей Океанографического музея Монако» придумала действительно оригинальный подарок. Он не только не содержит пластика или другой упаковки, но и помогает сохранить биоразнообразие Средиземноморья.

Спонсорство рыб включает в себя неограниченный доступ в Океанографический музей Монако на год, сертификат, подтверждающий спонсорство, удостоверение личности животного и регулярные информационные обновления о выбранной рыбе на протяжении года. С 2013 года Океанографический музей позволяет установить «опекунство» над рыбой. Желающие могут выбрать разные программы — они отличаются в цене. Более подробная информация о программе находится на сайте «Друзей Океанографического музея Монако».

От рыбы-клоуна до медузы

Потенциальные опекуны рыб могут выбрать один из видов: рыба-клоун, медуза «Ушастая Аурелия», катрановая акула, золотой морской конек и рыба-кардинал. «Как только вы возьмете «опекунство» над рыбой, вы сможете прийти в музей, выбрать рыбу и работать над особой связью с ней», — сказал Monaco Info исполнительный секретарь «Друзей Океанографического музея Монако» Ауроре Негро (Aurore Negro).

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