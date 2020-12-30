











Штрафы и принудительные закрытия: в Монако наказали рестораны, не соблюдающие санитарные правила, введенные из-за ситуации с коронавирусом.

21 декабря Управление общественной безопасности и Управление здравоохранения и продовольственной безопасности провели совместные проверки заведений общественного питания в Монако. Инспекторы посетили 60 ресторанов и выписали 21 штраф.

Закрытые заведения

Из-за неоднократных нарушений в административном порядке были закрыты пять заведений: Le Huit et Demi, Brasserie de Monaco, Planet Sushi, Beef Bar и Cantinetta Antinori. Эти рестораны вынуждены закрыть двери с 24 декабря на срок от 4 до 7 дней в зависимости от заведения.

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Строгие обязательства

В большинстве европейских стран сектор общественного питания вынужден приостановить свою деятельность. Введенные в Монако санитарные меры позволяют заведениям работать при условии соблюдения правил: открытие с 11.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.30. Вечернее обслуживание возможно только по предварительной брони, а внутри ресторана гости обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. За одним столом могут разместиться не более 6 человек. Гости и персонал обязаны носить маски во время перемещения по территории заведения.

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