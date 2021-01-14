











Ралли Монте-Карло 2021 (пройдет с 21 по 24 января) обещает стать захватывающей борьбой между четырьмя автогонщиками и двумя автопроизводителями — Toyota и Hyundai. Прошлогодний победитель Тьерри Невилль постарается защитить титул чемпиона монакского этапа WRC, но кто способен бросить ему вызов в этом году — Себастьян Ожье, Отт Тянак, или может Элфин Эванс?

Себастьян Ожье (Toyota Yaris WRC)

Себастьян Ожье скорее всего вспоминает прошлогоднее Ралли Монте-Карло, в котором Тьерри Невилль прервал его серию из шести подряд чемпионских титулов на монакском этапе. Движимый желанием взять реванш в этом году и одержать победу, в вероятно последнем Ралли Монте-Карло в своей карьере (француз может завершить карьеру в WRC по окончании сезона), Себастьян Ожье ставит перед собой сразу две цели. Первая — одержать восьмую победу в монакском ралли (абсолютный рекорд в истории этапа), а вторая — победить с четырьмя различными автопроизводителями (после Volkswagen, Ford и Citroën).

Единственным кому это удавалось был немец Вальтер Рёрль (Fiat, Opel, Lancia, Audi). За рулем своей Toyota второй год подряд, французский автогонщик и семикратный чемпион мира является главным фаворитом Ралли Монте-Карло 2021. Его главным конкурентом остается прошлогодний победитель, упомянутый выше — бельгиец Тьерри Невилль.

Тьерри Невилль (Hyundai i20 WRC)

Он очень долго шел к этой победе на Ралли в Монако, где он живет круглый год… В прошлом году ему наконец это удалось. Победа в Монако не может сравниться ни с одной другой победой на этапах WRC и бельгиец будет первым кто с этим согласится. После многочисленных попыток отобрать титул у Себастьяна Ожье, бельгиец, наконец, сумел сделать это в прошлогодней, незабываемой гонке на своем Hyundai.

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Но в этом году перед Невиллем стоит еще более сложная задача — защитить свой чемпионский титул. Упустив победу в зачете гонщиков в прошлом году, резидент Монако постарается положить хорошее начало всему сезону, чтобы наконец завоевать титул. Первый на Ралли Монте-Карло в прошлом году, первый в итоговом зачете WRC в этом?

Отт Тянак (Hyundai i20 WRC)

Все помнят жесткую аварию Тянака на Ралли Монте-Карло в прошлом году. Его Hyundai i20, в его самой первой гонке за рулем этого авто, вылетел с трассы и несколько раз перевернулся на участке дороги ES 4 между коммунами Сен-Клеман-сюр-Дюранс и Фрессиньер.

Несмотря на прошлогоднее фиаско в Монако, Отт занял третье место в зачете гонщиков Чемпионата мира WRC 2020, пропустив вперед Себастьена Ожье и Элфина Эванса, которым в этом сезоне собирается дать бой. Не испытывая на себе особого давления в этом сезоне, чемпион мира 2019 года может попробовать побороться за титул, втиснувшись в дуэль Ожье — Невилль.

Элфин Эванс (Toyota Yaris WRC)

В прошлом году Эванс подошел как никогда близко к вершине итогового зачета гонщиков WRC. Элфин уступил Ожье всего 8 очков по итогам сложного сезона 2020 года, заняв второе место на своей Toyota.

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В этом сезоне, очень вероятно, что француз Ожье и британец Эванс вновь поборются за первое место. И если Ожье считается фаворитом в Монте-Карло, благодаря своему высококлассному вождению и многочисленным титулам, то уэльсец может воспользоваться ошибками дуэта Ожье-Невилль на длинной дистанции и вырвать победу. В этом году на трассе Ралли Монте-Карло достаточно много снега, что, возможно, окажется преимуществом для победителя снежного Ралли Швеции 2020.