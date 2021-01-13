











11 января Князь Монако Альбер II принял участие в саммите #OnePlanetSummit — организатором мероприятия выступила Франция. Саммит собрал в Париже международных лидеров по вопросам сохранения биоразнообразия.

В консультациях с Организацией Объединенных Наций и Всемирным банком Франция взяла на себя проведение четвертого саммита «Единой планеты». Участники саммита представляли страны по всему миру: как физически, так и онлайн. Среди участников — главы государств и правительств, руководители международных организаций, лидеры деловых кругов и гражданского общества, а также Князь Монако Альбер II.

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В ходе заседания, посвященного охране морских районов, Князь Альбер II привел в качестве примера две инициативы, разработанные в Средиземноморье при поддержке фондов: The MedFund (сохранение морских охраняемых территорий) и Beyond Plastic Med — BeMed (борьба с пластиковым загрязнением).

Действия по сохранению морей и лесов направлены на выживание человечества Князь Альбер II

Международная миссия

В ходе мероприятия заинтересованные стороны обязались принять меры по сохранению и восстановлению экосистем, а также инициировать изменения в экономике. Другими словами, кризис вокруг коронавируса заставил задуматься о необходимости защиты биоразнообразия.

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Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, сообщил в аккаунте в Twitter: «Франция обязуется взять под охрану не менее 30% наземных и морских территорий к 2022 году. Чтобы добиться успеха, борьба за биоразнообразие должна быть глобальной: на #OnePlanetSummit к этой цели на 2030 год присоединяются 50 государств. Я понимаю нетерпение тех, кто, посвятив себя планете, чувствует, что мы движемся недостаточно быстро. Именно к ним, я хочу обратиться после саммита».

Je comprends l’impatience de celles et ceux qui, engagés pour la planète, ont le sentiment que nous n’allons pas suffisamment vite, pas suffisamment loin. C’est à elles, c'est à eux que je veux m’adresser après ce #OnePlanetSummit : pic.twitter.com/mWnqPUH0oc — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 11, 2021