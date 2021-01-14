











Комендантский час с 18.00 был введен по мере роста числа новых случаев коронавируса практически на всем Лазурном берегу. В Монако с начала пандемии было зарегистрировано 1092 случая коронавируса.

И во Франции, и в Монако власти уделяют пристальное внимание влиянию праздничного периода на распространение Covid-19. Цифры в Княжестве растут. Во вторник, 12 января, было зарегистрировано 25 новых случаев вируса. В тот же день умерла 75-летняя женщина. Она — седьмая жертва коронавируса в Монако с начала пандемии. Четыре смерти от Covid-19 произошли в 2021 году.

По другую сторону границы цифры по региону Приморских Альп тоже не вызывают восторга. Уровень инфицирования (количество случаев коронавируса на 100 000 жителей) достиг 436. Показатель положительных тестов по сравнению с общим числом протестированных также увеличивается.

Мы стараемся не отменять операции. При этом, возможно, нам придется закрыть некоторые операционные. Перенос несрочной операции освободит персонал. Энтони Вальдес (Anthony Valdez), директор по медицинскому обслуживанию Регионального управления здравоохранения

Справятся ли больницы Приморских Альп?

Необходимо снизить частоту госпитализаций. В противном случае в ближайшие десять дней придется принимать меры по увеличению пропускной способности больниц. По данным регионального управления здравоохранения, 86% больничных коек в настоящее время заняты пациентами с Covid-19.

Столкнувшись с ростом числа пациентов и нехваткой коек, университетские больницы Ниццы обеспокоены нехваткой медсестер. «Мы почти вышли на полную мощность в Грассе и Антибах. На данный момент в Каннах еще есть места».

🛑#COVID19🛑Situation du 12 janvier comparée aux données du dernier rapport publié 👇

▶️1 113 personnes sont hospitalisées (-35)

▶️318 personnes sont en réanimation (+6)

Depuis le début de l'épidémie 👇

▶️3 871 personnes décédées (+29)https://t.co/EYZiTsacMi pic.twitter.com/SWRSB7BpCe — ARS Paca (@ARSPaca) January 12, 2021