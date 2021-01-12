











Этой зимой на юге Франции фиксируются необычно низкие температуры. По некоторым данным, это может стать новой нормой.

Шляпы, пальто, шарфы и перчатки — странное для Лазурного берега зрелище в это время года. Обычно чтобы чувствовать себя комфортно под зимним солнцем, хватало легкой куртки. Но не в этом году. В эти дни температура в регионе на 6-7 градусов ниже средней для этого времени года.

Это что-то новое — особенно в сравнении с январем прошлого года. Температура воды составляла 13 градусов. По данным Météo France, 2019 год и вовсе стал самым жарким за всю историю Лазурного Берега.

Воздух с Северного полюса и из России

Французская Ривьера подвержена двум различным типам холода. Метеоролог Пол Маркиз (Paul Marquis) объяснил разницу каналу France 3,: «Морской воздух в Арктике приходит с Северного полюса, с северо-запада. Этот воздух влажный. Континентальный воздух поступает из России. Здесь намного суше, и это то, что мы сейчас наблюдаем на побережье». Континентальные воздушные массы приходят каждые три года.

Стоит ли максимально пользоваться ситуацией и наслаждаться необычным холодом? Вряд ли. В Докладе о состоянии окружающей среды и развитии Средиземноморья (SoED 2020), опубликованном в ноябре прошлого года, говорится, что Средиземноморье находится под угрозой изменения климата, так что наверняка такие холода еще повторятся.