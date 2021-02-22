











Ожирение является одной из основных причин возникновения осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией. С каждым годом на Лазурном берегу все больше людей страдают от лишнего веса. По мере того, как наш образ жизни становится все более сидячим, некоторые педиатры обеспокоены ростом количества детей с лишним весом и ожирением, и особенно детей дошкольного возраста.

Согласно исследованию, опубликованному в 2017 году компанией Anses, образ жизни большинства людей становится все более сидячим. Это исследование французской компании показало, что за последние семь лет ежедневное время, проводимое перед экранами в нерабочее время, увеличилось в среднем на 20 минут для ребенка, и на 1 час 20 минут для взрослого. Во Франции почти четверть детей в возрасте от 3 до 10 лет проводят перед экраном более 3 часов в день.

Ежедневно я встречаюсь с двадцатилетними людьми с избыточным весом, которые уже страдают от осложнений, обычно возникающих в пожилом возрасте

Ожирение затрагивает все больше и больше молодых людей

«Четыре процента детей во Франции страдают ожирением», — говорит Вероник Нэгр (Véronique Nègre), медицинский координатор двух центров, специализирующихся на ожирении, при университетских госпиталях Ниццы и Марселя. Педиатр обеспокоена ростом случаев ожирения среди малышей, особенно в возрасте до 4-х лет. «У этих детей уже проявляются трудности во время бега или занятиях спортом из-за проблемы ожирения». По словам врача, большинство детей, страдающих ожирением, остаются тучными в подростковом возрасте и позднее во взрослой жизни. «Ежедневно я встречаюсь с двадцатилетними людьми с избыточным весом, которые уже страдают от осложнений, обычно возникающих в пожилом возрасте. Например диабет, проблемы с печенью, боли в суставах или апноэ во время сна».

Первый локдаун привел к значительному увеличению веса у некоторых людей с ожирением или избыточным весом. «Некоторые из моих молодых пациентов набрали до девяти килограммов за несколько месяцев 2020 года, в связи со значительным снижением их ежедневной физической активности», — говорит педиатр.

Распространенность ожирения возросла с 6,8% в 1997 году до 11,7% в 2012 году

Средиземноморская кухня тормозит ожирение на Лазурном берегу

Хотя жители региона Прованс-Альпы-Лазурный берег традиционно меньше страдают от ожирения по сравнению с жителями северной и восточной Франции, в последние десятилетия статистика по региону ухудшается. Согласно исследованию ObÉpi, проведенному в 2012 году лабораторией Roche, распространенность ожирения возросла с 6,8% в 1997 году до 11,7% в 2012 году, хотя она все еще ниже среднего показателя по Франции. В 2016 году исследование, проведенное группой Constances, показало, что от ожирения страдают 17% жителей Марселя, т. е. почти каждый шестой житель города.

«Средиземноморская диета, похоже, оказала в какой-то степени положительное влияние на жителей Лазурного берега». Вероник Нэгр, считает, что эта диета, состоящая из растительной пищи и полезных жиров, является очень полезной для здоровья. «На юге Франции, мы потребляем больше фруктов, овощей и растительных масел, чем на севере», — отмечает она. Однако, потребление подслащенных напитков нарушает сбалансированность нашего питания.

Уровень ожирения часто связан с социальным положением

Нельзя впадать в крайности

«В восточной части Лазурного берега — напротив — чересчур ограничительная диета вызывает еще больше проблем», — добавляет Вероник Нэгр, указывая на то, что большинство людей, которые начинают соблюдать такую диету, теряют сразу несколько килограммов, а через несколько месяцев порой набирают в два раза больше. «Во-первых такие чрезмерные самоограничения приводят к слишком сильной тяге к еде, а во-вторых активизируют естественный механизм: организм начинает накапливать пищу, как только снова начинает нормально питаться».

«Уровень ожирения часто связан с социальным положением», — отмечает социолог Жан-Пьер Пулен (Jean-Pierre Poulain), специалист по ожирению и диете. Он отмечает, что люди, живущие в неблагополучных районах, с высоким уровнем безработицы в большей степени страдают от ожирения, чем более жители зажиточных районов. «Среди элит, считается, что тело должно быть атлетичным, — говорит он, — стройный человек дает сигнал окружающим, что он контролирует свое тело, свое питание, а значит является более надежным и в жизни». Таким образом моральные характеристики часто ассоциируются с физическими, «что также вызывает стигматизацию лиц, страдающих ожирением».