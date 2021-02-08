











ФК «Монако» одерживает победу (3-4) в непростом матче с «Нимом», аутсайдером Лиги 1, в рамках 24 тура. Александр Головин оформил хет-трик и голевую передачу.

Это был по-настоящему «валидольный» матч для подопечных Нико Ковача. Большое количество ошибок в обороне чуть не стоило монегаскам победы в матче против команды, занимающей последнее место в Лиге 1. Александр Головин, безоговорочный герой матча, стал первым за 9 лет россиянином, оформившим хет-трик в матче топ-5 лиг Европы.

Быстрые голы от Головина

Впервые в стартовом составе с момента возвращения после травмы, Головин открывает счет уже на 3-ей минуте матча, после верхового паса от Фоде Балло-Туре (Fodé Ballo-Touré) (0-1, 3′). Затем, на 12-ой минуте, после практически идентичной передачи от того же Балло-Туре, Александр удваивает преимущество монегасков (0-2, 13′).

Дорогостоящие ошибки в обороне

Идеальное начало матча было омрачено ошибками монегасков в обороне, что позволило «Ниму» достаточно быстро вернуться в игру. Джибриль Сидибе (Djibril Sidibé) очень неудачно обрабатывает мяч на левом фланге и позволяет Зинедину Ферхату (Zinédine Ferhat) отдать прострельный голевой пас на Лукаса До (Lucas Deaux) (1-2, 23′). Меньше, чем через десять минут, Ферхат и сам забивает после ошибки Бадиашиля (Badiashile) в центре обороны «Монако» (2-2, 32′).

Головин выручает команду

После перерыва «Монако» возвращает преимущество в матче, благодаря третьему голу Головина. На этот раз Александр забивает со штрафного, точно в дальний угол, без шансов для Батиста Рене (Baptiste Reynet). Ни один из четырех голов «Монако» не обошелся без помощи россиянина. На 78-ой минуте, Александр, мастерским пасом, выводит Кевина Фолланда один на один с вратарем «Нима» (2-4). Однако, как и в первом тайме, красно-белые очень рано расслабились и получили за это «валидольную» концовку матча, с забитым мячом в исполнении Никласа Элиассона (Niclas Eliasson) на 81-ой минуте встречи.

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Монегаски все же смогли удержать преимущество и, таким образом, одержать 7-ую подряд победу в чемпионате. После 24 туров «Монако» занимает четвертую позицию в Лиге 1, отставая от «ПСЖ» всего на три очка. Почему бы не побороться за подиум?