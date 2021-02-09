











1 февраля во Франции ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс (Jean Castex). По новым правилам, жители Монако могут ездить во Францию в радиусе 30 км вокруг Княжества. Большинство заинтересованных сторон сочли такие меры несправедливыми.

В своем заявлении сенатор Приморских Альп и глава группы дружбы между Францией и Монако Доминик Эстрози-Сассон ( Dominique Estrosi-Sassone) заявила, что обратилась к правительству Франции. Цель обращения? Новое рассмотрение «одностороннего решения Франции декрета от 30 января 2021 года, касающегося новых правил, применяемых на территории Франции в отношении иностранных путешественников».

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Напомним, что жители Монако могут въезжать во Францию с 6 утра до 6 вечера в радиусе 30 км от Княжества. По истечении этого времени они должны назвать вескую причину пребывания и в случае проверки предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа.

«Вопреки прошлым международным соглашениям»

2 февраля Национальный Совет Монако не стал скрывать своего непонимания по поводу принятого решения с учетом «добрососедских отношений между двумя государствами и географической интеграции княжества в рамках департамента Приморских Альп».

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Спустя неделю после вступления в силу указа Доминик Эстрози-Сассоне «надеется, что здравый смысл возобладает, чтобы не наказывать монегасков и жителей с профессиональными и семейными связями» за нарушение 30-километровой зоны.