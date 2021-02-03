











1-го февраля в Монако сообщили о 10 новых случаях коронавируса и о 26 выздоровевших. Княжество столкнулось с непредвиденным обстоятельством: во Франции ввели новое положение, регулирующее пересечение французских границ

Не волнуйтесь, жители Монако все еще могут ездить во Францию. Однако выехать можно с 6 часов утра до 6 часов вечера в пределах 30 км от дома. Нахождение на французской территории должно быть обосновано вескими причинами.

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В случае контроля требуется отрицательный тест ПЦР, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Единственное возможное исключение? Трансграничные работники и водители грузовиков освобождаются от этой обязанности.

Теория заговора вокруг коронавируса все еще пользуется популярностью. Бенуа де Севелинж, директор больничного центра Княгини Грейс.

Отказ от вакцинации и дополнительные места в больницах

«Мы не достигли точки заполнения больницы, однако со следующей недели мы добавляем в секторе обычных госпитализаций десять мест для больных коронавирусом. Это позволит нам быть более гибкими», — сказал директор больничного центра Княгини Грейс Бенуа де Севелинж, рассеяв опасения о возможной перегруженности больницы. Так директор больницы рассеял опасения о возможной перегруженности.

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Еще одна проблема — это отказ 15% пожилых людей от вакцинации. «Одни отказываются из страха, другие из убеждения. Семьи некоторых пожилых людей против вакцинации. Тем не менее, 75% жителей домов престарелых и Центра Ренье III прошли вакцинацию, еще 10% не были привиты из-за противопоказаний».