











2020-ый год бросил вызов ресторанной индустрии. Во время пандемии набирает обороты новая ресторанная модель — так называемая «темная кухня». Монако не стало исключением из общей тенденции.

Во время, когда большинство ресторанов закрыты для посещения, в мире развивается тенденция «темной кухни». Их также называют «кухнями-призраками». Эта концепция, зародившаяся по ту сторону Атлантики, работает уже несколько лет. Однако во время пандемии ее развитие ускорилось. Рестораны, продающие еду только на вынос, очень успешны. Сегодня во Франции их насчитывается почти 1500. Без вывесок, столов и официантов — только доставка.

Азиатская кухня лидирует

«Bao Bao» оседлал эту волну, открыв азиатский ресторан только для доставки всего три недели назад. И достиг моментального успеха. Спрос был таким большим, что ресторан пришлось закрыть на несколько дней, чтобы набрать и обучить дополнительный персонал. Для Артура Розевича (Arthur Rozewicz), который всегда хотел заняться ресторанным бизнесом, это было подходящее время, чтобы «не пришлось закрываться навсегда из-за кризиса». Платформа «Five Stars Delivery», с которой ресторан имеет партнерские отношения, предоставляет скутеры для доставки.

Сложно совмещать доставку и обслуживание на месте

Суши-ресторан Monaki, открытый чуть больше месяца, уже принимает от 30 до 50 заказов в день. В помещении у Энтони Бертолотто (Anthony Bertolotto) есть место для столиков, но «сложно совмещать доставку и работу на месте, потому что графики никогда не соблюдаются». Поэтому менеджер решил сосредоточиться на заказах на вынос, чтобы доставлять блюда вовремя.

Широкий спектр преимуществ

В Княжестве рестораны закрыты на вечернее обслуживание более месяца. Это возможность для «темных кухонь», которые могут доставлять еду до 21.00. Помимо этого, работа с заказами на вынос дает и другие преимущества. Отсутствие обслуживающего персонала и уменьшенная площадь позволяют снизить затраты до 10 раз по сравнению с традиционным рестораном. Благодаря разнообразному меню, Monaki предлагает «более привлекательные цены, чем другие суши» в Монако.

Единственный рабочий инструмент — это кухня. Но для того, чтобы на кухне все прошло хорошо, нужна строгая организация. «Подготовка сделана заранее, все, что вам нужно сделать, это приготовить булочку и выложить начинку, пока доставщик ждет», — объясняет менеджер Bao Bao.

Проблемы остаются

Хотя эта концепция имеет несколько преимуществ, она все же сопряжена с определенными проблемами. Действительно, рестораны и клиенты не встречаются лично, поэтому заведения должны заявить о себе. Единственным связующим звеном между ними остаются социальные сети. Свое общение в Instagram перенесли рестораны Bao Bao и Monaki. Но менеджер суши-ресторана признается, что «не думал, что все пойдет так быстро».

Рестораны «темной кухни» на территории Монако пока немногочисленны, но это не надолго. Группа Giraudi, владелец ресторана Beefbar, допускает разработку платформы с дюжиной «темных кухонь». Ливанские, азиатские, итальянские блюда: все будет приготовлено в одном месте и доставлено клиентам в кратчайшие сроки. Учитывая текущую ситуацию, это рынок, у которого еще есть будущее.

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