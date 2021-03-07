











Вторые выходные подряд, Ницца и вся береговая линия Лазурного берега «закрылись» на локдаун. Тем временем в Монако, несмотря на усиленный контроль на границе, жизнь идет своим чередом.

В связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом, в Ницце и в прибрежной зоне департамента Приморские Альпы был введен частичный локдаун, ограничивающий перемещения граждан уже вторые выходные подряд.

Хотя первые данные показывают, что эпидемиологическая ситуация в регионе немного улучшилась (563 случая на 100 000 жителей, с долей позитивных тестов в 10,11%) нельзя утверждать, что это связано с введением локдауна выходного дня. Для того чтобы избежать введения общего локдауна, местные власти планируют делать больше тестов и начать активную вакцинацию людей, живущих в «красных зонах» департамента. Так, муниципалитет Ниццы планирует запустить масштабную операцию по массовой вакцинации в течение ближайших 48 часов.

В Монако призывают к совместным усилиям ради улучшения ситуации

В Монако, хотя и не был введен локдаун, был существенно усилен контроль на границах, особенно в прошлые и позапрошлые выходные. Так, в субботу 27 и в воскресение 28 февраля, было осуществлено более 4000 проверок и мобилизовано 70 полицейских. Напомним, что на прошлой неделе было зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом (1997 случаев с начала пандемии).

Дидье Гамердингер, советник правительства и министр социальных дел и здравоохранения, в недавнем интервью газете «La Gazette de Monaco», призвал резидентов и профессионалов Монако делать тесты чаще, подчеркнув «необходимость совместных усилий во благо улучшения ситуации в Монако».