











Во время пресс-конференции 24 февраля Княжеское правительство объявило, что Монако не будет вводить локдаун во время нескольких следующих выходных.

В очередной раз Монако выбрало свой собственный способ борьбы с пандемией. После объявления о том, что соседний регион Приморских Альп вводит локдаун на следующие два уик-энда, Монако заявило, что не будет принимать аналогичные меры. Во время конференции государственный министр Пьер Дарту призвал Францию ​​прекратить распространение фейковых новостей и заверил жителей Княжества, что никаких дополнительных мер вводиться не будет.

Тем не менее, все еще остается вопрос, будет ли разрешено пересечение границы людям, проживающим в Монако. Франция еще не прояснила пограничную политику в период частичного локдауна. Но, какое бы решение не было принято, правило «30 километровой зоны» остается в силе.

Более строгие проверки на границе

В свете новых мер во Франции Княжеское правительство усилит пограничный контроль. По словам министра внутренних дел Патриса Селларио, более строгие проверки будут проводиться «на дорогах, на вокзалах и даже на вертолетных площадках» как в период локдауна, так и в течение недели.

Стремясь напомнить гражданам о действующих правилах, Пьер Дарту объяснил, что усиленные проверки вводятся, чтобы «убедиться, что никто не нарушал правила». При пересечении границы необходимо предъявить отрицательный тест ПЦР. Однако жители приграничья и школьники освобождены от этой меры, а также все жители Приморских Альп и Вар, путешествующие в Монако менее чем на 24 часа.

Green/Monaco — Blue/France — Red/Alpes-Maritimes © Government of Monaco