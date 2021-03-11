











Княжеское правительство объявило о прибытии новой партии вакцины Pfizer к концу месяца, а также о планируемой доставке вакцины AstraZeneca.

Пандемия коронавируса остается проблемой. 10 марта в Монако сообщили о 14 новых случаях коронавируса. Министр социальных дел и здравоохранения Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger) сообщил о скором прибытии в Монако более 5 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech.

По данным на 8 марта, в Монако вакцинированы 8 534 человека, 7 359 из них получили обе дозы препарата. «Пока что мы делаем прививки только вакциной Pfizer-BioNTech», — сказал Дидье Гамердингер в интервью Monaco Matin, напомнив, что «исследования показывают 94%-ую эффективность вакцины».

В конце месяца поступит вакцина AstraZeneca

«На этой неделе мы ожидаем более 5 тысяч доз Pfizer, этого хватит для вакцинации 2500 человек», — подтвердил министр. «Мы хотим соблюдать временные отрезки между первым и вторым уколом. Некоторые делают первую инъекцию и ждут пять, шесть, даже семь недель до второй инъекции. Но на вкладыше Pfizer ясно указано, что второй укол должен быть сделан через три недели», — сказал министр.

К концу марта Монако ожидает 7200 доз вакцины AstraZeneca. Что касается российской вакцины «Спутник V», по словам министра здравоохранения, Княжество «изучает всем пути, в том числе и эту вакцину». «Мы также следим за Moderna, у которой разместили предварительный заказ на 20 000 доз вакцины», — добавил Дидье Гамердингер.

Как сделать прививку? Обратитесь в колл-центр Covid-19 по телефону 92.05.55.00 (с 8.00 до 20.00 ежедневно) или через данную форму.