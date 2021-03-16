











В Монако, в минувшие выходные, состоялись дни переподготовки дорожных комиссаров Автомобильного клуба Монако (АКМ). Они, в частности, отвечают за безопасность во время Гран-при Формулы-1.

В течение выходных, 496 человек совершенствовали свои навыки по обеспечению безопасности на трассе, которая в ближайшее время примет три больших гонки*. Учебные выходные дорожных комиссаров проходят по инициативе Мишеля Боэри, президента АКМ, ежегодно, начиная с 1972 года,

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В рамках учений участники оттачивали свои рефлексы и физические способности, по меньшей мере в десяти дисциплинах: оказание первой помощи, тушение пожаров, упражнения на скорость и т. д.

© Автомобильный клуб Монако

© Автомобильный клуб Монако

После аварии Грожана, особое внимание – тушению пожаров

Санитарные правила — одно из главных новшеств этого года. Учения позволили обьяснить и применить новые меры. «Наши добровольцы изучили и приняли новые нормы безопасности», — отметил Жан-Мишель Матас, заместитель управляющего дорожных комиссаров АКМ.

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Другим приоритетным направлением работы является противопожарная подготовка, которая, как и каждый год, контролируется пожарной командой Княжества Монако. Авария французского пилота Ромена Грожана в ноябре прошлого года, во время Гран-при Бахрейна, внесла коррективы в планы подготовки комиссаров. Команда АКМ отрабатывала с особым усердием технику тушения возгораний на трассе и эвакуации гонщика за максимально короткие сроки.

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дорожных комиссаров принимают участие в каждом из трех соревнований в календаре Автомобильного клуба Монако

*Исторический Гран-при (23-25 апреля), Формула Е (8 мая) и Гран-при Монако Формулы-1 (20-23 мая).