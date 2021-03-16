











В отличие от Монако, где культурные учреждения открыты, во Франции культура находится в режиме ожидания вот уже нескольких месяцев.

Власти Ниццы решили поддержать местные учреждения культуры, и, хотя музеи и Опера закрыты, представители культуры города продолжают работать во имя процветания искусств на своей территории. Культурные учреждения закрылись первыми и откроются последними. И в то же время, им удалось сохранить интерес публики.

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