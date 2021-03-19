











Во Франции, как и в других странах Европы, производство вина традиционно считается мужской профессией. Однако, в последние годы, женщин, профессиональных виноделов, становится все больше и больше, а стереотипов — все меньше. Мы на пороге новой эры, в которой женщины-виноделы могут поднять бокалы за признание и уважение их труда, без гендерных предубеждений.

Уютно примостившись в самом сердце зеленых склонов массива Мор, что в департаменте Вар (Франция), поместье Шато Па-дю-Сер (Château Pas du Cerf) с 1848 года стало свидетелем смены восьми поколений виноделов. Среди них — 68-летняя Женевьева Гуальтери. На 80 гектарах хозяйства, которым она управляет со своими дочерями, произрастают виноградники сортов Верментино, Тибурен, а также Гренаш. «Виноделие в нашей крови» — с гордостью говорит Женевьева.

Женевьева Гуальтьери © Stef Candé

Проявить себя на мужской территории

С самого раннего детства, Женевьева училась искусству виноделия у своего отца, который в 90-х передал хозяйство своей единственной дочери. «Еще в детстве, отец водил меня смотреть как цветут виноградники и появляются виноградные гроздья. Это был способ передать свое ремесло, свой распорядок дня», — вспоминает Женевьева, которая в 20 лет решила получить диплом энолога. «Ни разу в жизни я не думала о том, что буду заниматься чем-то другим, — рассказывает винодел, — мы всегда с уважением относились к тому, что смогли построить до нас наши предки».

В 38 лет Женевьева Гуальтьери стала первой женщиной-президентом винного кооператива La Londe, в чьем хозяйстве числилась ее ферма. «Относительно редкая должность для женщины, особенно в департаменте Вар. В 1990 году сексизм был обычным делом: некоторые пожилые члены кооператива не были рады, что молодая женщина будет выполнять эту работу, и порой их мачо-комментарии доходили и до меня». Заслужив уважение за свою выдающуюся работу, Женевьеву начали избирать на эту должность ежегодно, в течение 10 лет. В конце концов она решила покинуть кооператив, чтобы открыть свое собственное производство в 2000 году. Сейчас ей помогают ее дочери: одна из которых занимается коммерческой частью, а другая — работой «в поле».

До 1970-х годов женщинам было запрещено заходить в винные погреба

Виноделие наконец-то перестало быть мужской привилегией!

В связи с гендерными предрассудками, женщин долгое время не подпускали к процессу производства вина, а их роль ограничивалась сбором урожая. «До 1970-х годов женщинам было запрещено заходить в винные погреба, потому что считалось, что они способны испортить вино своим присутствием во время менструации», — объясняет Флоран Шепенс (Florent Schepens), социолог, специализирующийся на профессиональных группах. «Сегодня, в некоторых хозяйствах Швейцарии или Юры, женщинам, собирающим виноград, до сих пор запрещают заходить в погреба». Предрассудки, которые по мнению исследователя, к счастью, имеют тенденцию к исчезновению. Социолог также отмечает феминизацию профессии винодела: «Женские имена все чаще появляются на этикетках, — с удовлетворением замечает он, — «на бутылках вина, произведенного парами, имена супругов, наконец, упоминаются в равной степени».

Однако, по словам Шарля Риго (Charles Rigaux), доктора социологии в области винного туризма, виноделие остается, в большей степени, мужской профессией. В то же время он с удовлетворением отмечает рост количества женских винодельческих ассоциаций и конкурсов. «Хотя женщин в профессии виноделия и стало больше с конца 20-го века, приоритет в правонаследовании винных доменов, отдают в большей степени мужчинам. Когда винодел выбирает между сыном и дочерью, чтобы передать поместье, его выбор чаще всего будет за наследником».

Семья Гуальтьери © Stef Candé

Виноделы от матери к дочери

«Часто в истории нашего домена, наследство переходило по женской линии, — рассказывает Женевьева Гуалтьери, — часто за неимением выбора», так как некоторые поколения ее семьи не имели потомков мужского пола. «Моя прабабушка была единственным ребенком, когда унаследовала Château Pas du Cerf, и она родила двух девочек!» История повторяется к большой радости этой увлеченной женщины-винодела и ее дочерей.

Производство вина уже давно считается исключительно мужской работой, что ошибочно

«Сегодня многие женщины владеют винодельческими поместьями и производят собственное вино, что еще в 90-х было большой редкостью, — говорит Женевьева. — Производство вина — является тяжелым физическим трудом. Нужно таскать трубы или забираться в чаны, чтобы их отчеканить. Эта профессия уже давно считается исключительно мужской работой, что ошибочно, просто потому, что требует определенной физической подготовки».

Жажда признания

Женевьева Гуалтьери рада любой возможности принять к себе на работу женщин, например в помощь во время сбора урожая. Ее младшая дочь, которая отвечает за погреба в Château Pas du Cerf, только что наняла себе помощницу. «Я рада, что мои дети начали работать в этой профессии, во времена, когда женщина в виноделии больше не является исключением из правил, — с облегчением говорит Женевьева Гуалтьери, — они совсем не ощущают снисхождения к себе со стороны своих коллег-мужчин». Однако винодел сожалеет, что женщинам все еще приходится доказывать, что в своей работе они так же талантливы и профессиональны, как и мужчины, что является проблемой во многих профессиях. «Это вызывает разочарование, — признается Женевьева и добавляет — в виноделии, как только женщина доказывает свой профессионализм, с ней моментально начинают считаться».