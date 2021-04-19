











В воскресенье футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Бордо» в 33 раунде Лиги 1, сократив отрыв от лидера турнирной таблицы — «Лилля» — до двух очков.

Княжеский клуб продолжает невероятную серию. Футболисты завершили седьмой матч подряд, не пропустив ни одного года. Это четвертая подряд победа ФК «Монако» в матчах Лиги 1. Клуб на два очка отстает от «Лилля», который в пятницу сыграл вничью с «Монпелье».

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Игроки «Монако» доминировали с первых минут матча. Виссам Бен-Йеддер адресовал точную передачу на Кевина Фолланда. Форвард «Монако» забил свой 15-й гол в сезоне с 5-й результативной передачи капитана княжеского клуба на 29-ой минуте матча.

Важная победа в гонке за пьедестал

Подопечные Нико Ковача имели несколько шансов удвоить отрыв. Это случилось во втором тайме: Орельен Тчуамени точной передачей отрезал всю оборону хозяев и вывел Желсона Мартинша один на один с вратарем «Бордо» (2-0). Игрокам «Монако» удалось сохранить преимущество по ходу мачта и оформить финальный гол в конце игры: на 90-й минуте матча Стеван Йоветич послал третий мяч в сетку ворот хозяев, воспользовавшись точной верховой передачей от Софиана Диопа.

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Благодаря ничье «Лилля» в матче с «Монпелье» (1:1) и победе «Пари Сен-Жермен» над «Сент-Этьен» (3:2), ФК «Монако» действительно участвует в гонке за титул. «Красно-белые» на два очка отстают от лидера. В турнире предстоит еще пять матчей, так что все возможно! Уже в эту среду «красно-белые» встретятся с «Лионом» в четвертьфинале Кубка Франции, чтобы на еще один шаг приблизиться к трофею, который княжескому клубу не удается отправить в свой актив с 1991-го года.