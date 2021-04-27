











Экономический и социальный Совет Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) избрал Монако в управляющий Совет структуры «ООН-женщины». На протяжении многих лет Монако демонстрировало приверженность защите прав женщин. Княжество присоединилось к 41 государству, входящему в управляющий Совет подразделения ООН, созданного в 2010 году.

С 20 апреля Монако является одним из 41 члена управляющего Совета структуры «ООН-женщины». Это подразделение руководит деятельностью в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Каждый член структуры избирается на три года. Управляющий Совет собирается в течение года для обзора деятельности структуры «ООН-женщины», обсуждения ее программ и надзора за финансами и бюджетом организации.

Ценности равенства и права женщин

Ежегодно Княжество вносит добровольный взнос в размере 20 000 евро в структуру «ООН-женщины». С 2015 года Монако является одним из членов-учредителей Группы за гендерное равенство, цель которой — соблюсти баланс мужчин и женщин в ООН, а также продвигать женское лидерство. С 2020 года Монако входит в группу по борьбе с насилием в отношении женщин. Это особенно важно на фоне пандемии коронавируса, так как из-за ограничительных мер множество жертв оказались в сложной ситуации и социальной изоляции.