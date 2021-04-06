











С 1 апреля по 5 сентября Новый Национальный музей Монако приглашает на выставку «Marginalia». В коллекции представлены ранее не выставленные экспонаты из государственных и частных коллекций.

Новая выставка объединяет работы более 90 художников комиксов, в том числе Нила Адамса, известного своими работами в мире супергероев, и Карла Баркса, который на протяжении многих лет рисовал знаменитую утку — Дональда Дака! Уолт Дисней, Эрже и Клэр Бретчер также входят в число художников, чьи работы представлены на выставке.

Откройте для себя секреты искусства комикса

Посетителей выставки наверняка поразит богатая коллекция рисунков, которые использовались для иллюстрации средневековых рукописей. Через эти иллюстрации – маргиналии – художники поясняли текст, а иногда и спорили с ним. Некоторые исследователи видят в таких рисунках истоки комикса, который как вид искусства зародился гораздо позже — в 20-ом веке.

От Скруджа Макдака до Тарзана

Бэтмен, Бетти Буп или Кот Феликс. Герои комиксов радуют читателей всех поколений. Эта выставка — возможность познакомиться с этим искусством массовой культуры, которое заслужило признание по всему миру.

Выставку «Marginalia» можно посетить ежедневно с 1 апреля по 5 сентября с 10.00 до 18.00 на вилле Собер (Sauber). Посетить выставку бесплатно можно по вторникам с 12.30 до 14.00 в рамках акции «Полдень в музее» и каждое воскресенье. Дополнительная информация: www.nmnm.mc.

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