











Сокращенный штат, давление руководства, продленные рабочие дни — и все это на фоне пандемии. В субботу 3 апреля, сотрудники монакского супермаркета Carrefour организовали забастовку, чтобы выразить протест условиям труда, которые с каждым кодом становятся только хуже.

Их собралось около шестидесяти человек в порту Фонвьей. Некоторые — с поднятым кулаком вверх, в надежде на получение бонуса в 1000 евро в качестве награды за тяжёлый труд и бесперебойное обслуживание монакских клиентов с самого начала пандемии. В прошлую субботу сотрудники супермаркета Carrefour Monaco поддержали общенациональную забастовку своих французских коллег, в связи с ухудшением условий труда. Еще большее недовольство сотрудников вызвало то, что группа Carrefour только что достигла исторических показателей, а именно увеличения своего мирового объема продаж в 2020 году на 7,8% или на 78 миллиардов евро. Таких показателей компания не видела уже больше 20 лет!

Мы только что прошли очень трудный и изнурительный год

Их требование? Бонус в 1000 евро

«Мы только что прошли очень трудный и изнурительный год», — заявляет Александра, представитель профсоюза магазина Carrefour в Монако, которая работает на компанию уже около пятнадцати лет. «Мы надеемся, что наше руководство, наконец, предоставит нам этот бонус в качестве награды за наши усилия в этот сложный период, и за наш вклад в этот рекордный оборот». Если в начале коронакризиса группа действительно выплатила своим сотрудникам премию, то, по словам Александры, это был лишь стимул прийти на работу в обстановке всеобщей паники: «Приманка», — резюмирует представитель профсоюза.

Как и многие ее коллеги, Александра, за несколько месяцев до этого, переболела коронавирусом и дважды была «контактным случаем». «В течение всего декабря в магазине была масса народу, — вспоминает она, — покупатели вплотную находились к друг другу, а в некоторых рядах даже не могли передвигаться. Несмотря на ограничения по количеству покупателей, что тщательно проверялось, люди собирались в одних и тех же местах, а именно в рядах свежих продуктов и в отделе овощей и фруктов. Другие отделы, как, например, отдел посуды, были полностью пусты». В начале января магазин на некоторое время превратился в кластер, и многие сотрудники были вынуждены остаться дома. «С каждой остановкой я теряла по три больничных дня без оплаты, в дополнение к потери ежемесячного бонуса за посещаемость, то есть по четыре оплачиваемых рабочих дня».

Мы ходили по 30 километров в день

Постоянное давление на фоне сокращения штата

Тендинит, боли в спине или депрессия. Моральный дух и здоровье сотрудников тем более подрываются ежедневным давлением, которое они испытывают на рабочем месте, особенно в связи со значительным сокращением числа сотрудников в магазине за последние несколько лет. «Работать быстрее и делать в два раза больше», — жалуется Александра. «Я думал, что окажусь в инвалидном кресле», — говорит другой сотрудник магазина, страдающий от серьезных проблем с коленом. Совсем недавно его вернули на кассу магазина, после работы в отделе, где не хватало сотрудников. «Мы считали наши шаги: мы ходили по 30 километров в день!»

В прошлую субботу этот сотрудник впервые в жизни принял участие в забастовке. «Я никогда не ходил на забастовки, но наши условия работы вынудили меня вступить в профсоюз несколько месяцев назад», — говорит он. «Для них мы всего лишь цифры, наше руководство нас лишило даже бесплатного кофе по воскресениям». Еще большую тревогу у этого сотрудника вызывает опасность перед лицом коронавируса: «У меня проблемы с сердцем, а у моей жены сильная астма. Я боюсь ее заразить».

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