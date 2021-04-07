











Выступления Балета Монте-Карло продолжаются несмотря на пандемию коронавируса. Французы, проживающие в радиусе 10 км от Монако, смогут насладиться грандиозными постановками.

Представления Балета Монте-Карло продолжаются вопреки пандемии Covid-19 и последние меры против распространения коронавируса. С 16 апреля по 3 мая ценители оперы и балета могут посетить постановки «Coppél-i.A», «Lac» и «Songe» и насладиться хореографией, созданной Жаном-Кристофом Майо (Jean-Christophe Maillot).

Посетить весенние представления смогут не только жители Княжества. При бронировании билетов проживающие в радиусе 10 км от Монако жители Франции смогут отправиться на балет, несмотря на карантинные меры. Зрители также могут выбрать подписку на три представления по льготному тарифу (первая серия по цене 78 евро и вторая серия по цене 60 евро).

Виртуальный балет

Для тех, кто не сможет посетить балет вживую, есть утешение. Постановки балета Монте-Карло можно увидеть в режиме онлайн на платформе BMC Stream. «Мы хотели создать пространство, где зрители могли бы увидеть наши видеоролики», пояснил глава балета Монте-Карло и хореограф Жан-Кристоф Майо в комментарии на новой платформе. «Зрители могут увидеть жизнь труппы за кулисами, в студии, а также многое другое», — отметил Жан-Кристоф Майо. «Это не замена нашим живым выступлениям. Ни одна запись не может повторить живой опыт», — добавил хореограф.

Дополнительная информация: Балет Монте-Карло