











Новые меры против коронавируса во Франции не нарушили программу Оперы Монте-Карло. Зрителей из Франции с билетами в оперу по-прежнему пускают на территорию Княжества.

Несмотря на новые ограничения в департаменте Приморских Альп, 20 и 23 марта в опере Монте-Карло прошли представления. На 25 и 28 марта запланированы новые выступления, перенесенные на 14.00 из-за комендантского часа с 19.00. Опера смогла сохранить программу на месяц, в то время как соседний департамент находится в карантине.

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Откройте для себя спектакли Грации Пулвиренти

В этом месяц режиссер Грация Пулвиренти (Grazia Pulvirenti) продолжает дело известного режиссера Ламберто Пуджелли (Lamberto Puggelli), с которым она работала много лет. Через Фонд Ламберто Пуджелли и постановку «I Lombardi alla prima crociata» Грация Пулвиренти будет продвигать ценности режиссера, умершего в 2013 году. «Он был одним из величайших режиссеров оперы и театра с послевоенного периода до первого десятилетия нашего века: он знал, как продвигать великие идеалы, и всегда проявлял необычайную способность к новаторству, разумно сочетающуюся с традициями мастерства 19 века», — сказала Грация Пулвиренти в интервью, опубликованном Оперой Монте-Карло.

«На протяжении почти двух десятилетий сотрудничества с Ламберто я изучила театральное дело во всех технических и идеологических аспектах. Теперь я надеюсь предложить спектакль, который основывается на уроках прошлого, но говорит на языке современности, усиливая психологическую глубину персонажей, динамику отношений, динамичность сценических действий и современное измерение этой постановки», — добавляет режиссер.

Билетная касса: 00037 98 06 38 38 или ticket@opera.mc. Для получения дополнительной информации: Opéra de Monte-Carlo

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