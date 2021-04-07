











Шеф-повара группы SBM (Société des Bains de Mer) откликнулись на призыв благотворительной организации «Solidarpole», чтобы помочь нуждающимся.

После поддержки медиков во время пандемии коронавируса и жертв шторма «Алекс», сотрудники и волонтеры SBM будут работать с «Solidarpole» 6, 8, 10 и 12 апреля.

Четыре дня, двенадцать шеф-поваров и более 340 упакованных обедов. Такова цель беспрецедентной благотворительной акции SBM и «Solidarpole» — ассоциации, объединяющей цель экономического роста и экологической и социальной осведомленности. Блюда, приготовленные в Монако, передадут гуманитарной ассоциации «Le Fourneau Économique» из Ниццы.

Сегодня, как никогда ранее, наши учреждения должны проявлять солидарность и оказывать поддержку перед лицом экономических и социальных проблем Жан-Жак Перган (Jean-Jacques Pergant), директор по гостиничному хозяйству группы SBM

12 поваров объединяются

Закуски, основные блюда и десерты готовятся из местных продуктов.

Шеф-повара объединятся в группы по три человека. В меню — салат из помидоров и моцареллы, тапенада с базиликом, приготовленная Тьерри Саезом Мансанаресом, шеф-поваром казино «Монте-Карло», жареный лосось с цитрусом, предложенный шеф-поваром Франком Лафоном из Café de Paris Monte-Carlo. Завершает все это десерт на основе ванили и красных фруктов от шеф-кондитера Café de Paris Monte-Carlo Сириля Натта.

В акции также принимают участие шеф-повара Жан-Филипп Борро (Hôtel Hermitage Monte-Carlo), Ришар Руббини (Sporting Monte-Carlo), Николя Байгури (Hôtel Hermitage Monte-Carlo), Марсель Равин (Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), Бертран Дюби (Mada One), Флориан Гранд (Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), Патрик Лэйн (Hôtel de Paris Monte-Carlo), Жан Лоран Базиль (Thermes Marins Monte-Carlo), Седрик Кампанелла (One Monte-Carlo).