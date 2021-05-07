











За последние десять лет утонули 2,5 миллиона человек. Именно поэтому Организация Объединенных Наций приняла Резолюцию о глобальном предотвращении утопления. Фонд Княгини Монако Шарлен выполняет такое обязательство с 2012 года, поддерживая программы обучения плаванию в развивающихся странах, например, в Бангладеш.

В последнее десятилетие 90% случаев утопления произошли в странах с низким и средним уровнем доходов. В Бангладеш от утопления ежегодно умирают 15 тысяч детей. Приняв первую в истории Резолюцию о предотвращении утопления, ООН надеется стать примером для государств-членов. ООН также провозгласила 25 июля Всемирным днем предотвращения утоплений людей.

Уроки плавания для спасения жизней

С 2012 года Фонд Княгини Монако Шарлен поддерживает программы обучения плаванию в развивающихся странах. Фонд профинансировал около тридцати проектов. Программами воспользовались более 35 тысяч человек в 18 странах мира. Среди программ — «Учимся плавать» для обучения плаванию, «Безопасность на воде» для предотвращения утопления и «Спорт и образование» для продвижения ценностей спорта.

С 2013 года Фонд Княгини Шарлен оказал финансовую поддержку нескольким проектам Королевского общества спасения на водах (Royal National Lifeboat Institution – RNLI) — британской неправительственной организации, знакомящей население ряда стран с опасностями на воде.