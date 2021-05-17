











С 11 июля по 19 августа в Grimaldi Forum Monaco пройдет выставка коллекционера Дианы Вене (Diane Venet). Сальвадор Дали, Ники де Сен-Фалль, Рой Лихтенштейн: выставка объединяет 180 ювелирных изделий известных художников, которые познакомят посетителей с разными эпохами и направлениями искусства, от сюрреализма до поп-арта.

Первым украшением коллекции стала брошь нью-йоркского художника Роя Лихтенштейна, который стал одной из самых ярких фигур поп-арта. Коллекционер Диана Вене собрала около 200 ювелирных изделий художников. Ценность этих маленьких произведений искусства измеряется не в каратах, а в их истории и характере. «Это о привязанности. Украшения художников часто предназначены для любимых людей. Такие работы не типичны для скульпторов или художников», — поясняет Диана Вене.

Многие из драгоценностей коллекционер периодически носит сама. Но сейчас Диана Вене захотела показать уникальную коллекцию широкой публике.

Драгоценности: от Нью-Йорка до Монако

Сеул, Майами, Нью-Йорк, Венеция… Выставка парижского коллекционера пользовалась успехом у международной публики. Этим летом выставка пройдет в Монако, после чего отправится в культурный центр Cercle Cité в Люксембурге. Некоторые экспонаты будут выставлены впервые, например, ожерелье современного китайского скульптора Ван Кепинга. В коллекцию были добавлены некоторые новинки, например, золотое кольцо, созданное американским художником Рашидом Джонсоном и браслет от греческого скульптора Софии Вари.

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