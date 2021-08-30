











Вы когда-нибудь замечали, что некоторые места в Княжестве необитаемы? Рестораны или сувенирные магазины, некоторые из них только покрыты пылью и паутиной, ожидая своего возрождения.

Итальянский ресторан Lo Sfizio

Расположенный на rue Portier, ресторан Lo Sfizio был когда-то заведением, предлагающим блюда итальянской кухни из свежих продуктов от местных производителей.

К сожалению, заведение закрыто уже четыре года. На окнах старого ресторана скопилась пыль. Некоторые люди развлекаются тем, что пишут пальцами номера телефонов или признания в любви.

Ничего не предвещает скорого открытия ресторана и никто пока не выкупил помещение.

© Monaco Tribune / Simon Zwierniak

Ресторан Constantine — Atelier du goût

Ресторан Constantine — Atelier du goût предлагал своим клиентам насладится средиземноморскими блюдами и винами в спокойной обстановке в порту Фонвьей.

Ресторан был закрыт почти два года. Из-за неоплаченных счетов бывшие владельцы были вынуждены в срочном порядке покинуть помещение. Несмотря на пыль, столы все еще готовы к сервировке.

По нашей информации, некто уже занял помещение и планирует проведение работ. Однако в условиях коронакризиса положение ресторана остается неопределенным.

© Monaco Tribune / Simon Zwierniak

© Monaco Tribune / Simon Zwierniak

Aux doux délices de la plume d’oie

Будучи когда-то чайным салоном, здание, расположенное рядом с площадью Посещения, будто застыло во времени

Любопытно, что на здании до сих пор можно увидеть праздничные рождественские украшения и пожелания счастливых праздников… От 2019 года! Собственно это видно по выставленным газированным напиткам, которые потеряли свой цвет (и, несомненно, вкус), а бутылки покрылись паутиной.

По словам окрестных предпринимателей, чайный салон не собирается открываться и он никем не был выкуплен.

© Monaco Tribune / Simon Zwierniak

© Monaco Tribune / Simon Zwierniak

Сувенирная лавка Ombre et Soleil

Этот сувенирный магазинчик в старом Монако уже давно закрыт, хотя когда-то у его входа толпились покупатели. Магазин был хорошо известен среди жителей старого города благодаря созданию поварских фартуков и колпаков по индивидуальному дизайну.

Сегодня никто не знает почему магазин, плотно закрытый светоотражающим брезентом, так долго закрыт. По словам продавцов из соседних магазинов, кто-то купил лавку в феврале 2020 года. В настоящее время сюда частенько заходят люди, видимо для произведения ремонтных работ. Однако, никто не знает, когда магазин вновь откроется. Как нам известно, магазин будет все также продавать сувенирную продукцию.

© Monaco Tribune / Simon Zwierniak

Пиццерия Carlito

По сравнению с вышеупомянутыми заведениями, пиццерия Carlito, что на улице Гримальди, никогда не открывала свои двери для посетителей.

Это настоящая городская загадка, которая интригует горожан уже более десяти лет.

Во время подготовки к открытию ресторана, человек, купивший его, не учел правила, которые необходимо было выполнить в рамках проведения ремонтных работ. В итоге суд принял дело к рассмотрению, и в 2020 году был вынесен вердикт. Владельцам пришлось продать это место. В итоге Carlito должен превратиться в офисные помещения на первом этаже и в квартиры на втором. Работы должны начаться в сентябре 2021 года.

© Monaco Tribune / Simon Zwierniak