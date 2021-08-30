Вы когда-нибудь замечали, что некоторые места в Княжестве необитаемы? Рестораны или сувенирные магазины, некоторые из них только покрыты пылью и паутиной, ожидая своего возрождения.
Итальянский ресторан Lo Sfizio
Расположенный на rue Portier, ресторан Lo Sfizio был когда-то заведением, предлагающим блюда итальянской кухни из свежих продуктов от местных производителей.
К сожалению, заведение закрыто уже четыре года. На окнах старого ресторана скопилась пыль. Некоторые люди развлекаются тем, что пишут пальцами номера телефонов или признания в любви.
Ничего не предвещает скорого открытия ресторана и никто пока не выкупил помещение.
Ресторан Constantine — Atelier du goût
Ресторан Constantine — Atelier du goût предлагал своим клиентам насладится средиземноморскими блюдами и винами в спокойной обстановке в порту Фонвьей.
Ресторан был закрыт почти два года. Из-за неоплаченных счетов бывшие владельцы были вынуждены в срочном порядке покинуть помещение. Несмотря на пыль, столы все еще готовы к сервировке.
По нашей информации, некто уже занял помещение и планирует проведение работ. Однако в условиях коронакризиса положение ресторана остается неопределенным.
Aux doux délices de la plume d’oie
Будучи когда-то чайным салоном, здание, расположенное рядом с площадью Посещения, будто застыло во времени
Любопытно, что на здании до сих пор можно увидеть праздничные рождественские украшения и пожелания счастливых праздников… От 2019 года! Собственно это видно по выставленным газированным напиткам, которые потеряли свой цвет (и, несомненно, вкус), а бутылки покрылись паутиной.
По словам окрестных предпринимателей, чайный салон не собирается открываться и он никем не был выкуплен.
Сувенирная лавка Ombre et Soleil
Этот сувенирный магазинчик в старом Монако уже давно закрыт, хотя когда-то у его входа толпились покупатели. Магазин был хорошо известен среди жителей старого города благодаря созданию поварских фартуков и колпаков по индивидуальному дизайну.
Сегодня никто не знает почему магазин, плотно закрытый светоотражающим брезентом, так долго закрыт. По словам продавцов из соседних магазинов, кто-то купил лавку в феврале 2020 года. В настоящее время сюда частенько заходят люди, видимо для произведения ремонтных работ. Однако, никто не знает, когда магазин вновь откроется. Как нам известно, магазин будет все также продавать сувенирную продукцию.
Пиццерия Carlito
По сравнению с вышеупомянутыми заведениями, пиццерия Carlito, что на улице Гримальди, никогда не открывала свои двери для посетителей.
Это настоящая городская загадка, которая интригует горожан уже более десяти лет.
Во время подготовки к открытию ресторана, человек, купивший его, не учел правила, которые необходимо было выполнить в рамках проведения ремонтных работ. В итоге суд принял дело к рассмотрению, и в 2020 году был вынесен вердикт. Владельцам пришлось продать это место. В итоге Carlito должен превратиться в офисные помещения на первом этаже и в квартиры на втором. Работы должны начаться в сентябре 2021 года.