











Международное движение Красного Креста и Полумесяца реагирует на нужды афганцев, пострадавших в результате боевых действий.

16 августа талибы захватили власть в столице страны — в Кабуле. Правительственные силы и президент Афганистана Ашраф Гани были вынуждены бежать за границу. Ашрафу Гани также пришлось признать победу талибов в почти 20-летней войне. Приход талибов вызвал настоящую панику в городе.

Монако оказывает помощь народу Афганистана

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Международное движение Красного Креста и Полумесяца не планирует сокращать свое присутствие в Афганистане. Организация в вооруженных конфликтах работает в защиту тех, кто не участвует в боевых действиях, и продолжит помогать мирному населению страны.

Красный Крест Монако и его президент, Князь Альбер II, немедленно выделили 100 тысяч евро для оказания помощи медицинским бригадам Международного Красного Креста в Афганистане. По словам генерального директора Международного движения Красного Креста и Полумесяца Робера Мардини (Robert Mardini), «в ближайшее время ожидаются новые пациенты, пострадавшие от взрывных устройств, установленных по всей стране».

Поддержать инициативу можно на сайте Красного Креста. Все средства будут переданы Международному движению Красного Креста и Полумесяца в Афганистане.