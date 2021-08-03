











Монако ожидает красочный вечер.

Хотя международный конкурс фейерверков Monaco Art en Ciel в этом году пришлось отменить, городской совет не оставил жителей и гостей Княжества без сюрпризов. 31 июля в порту Монако прошел красочный салют. Еще один вечер фейерверков запланирован на 7 августа.

Вход в порт бесплатный, но при условии соблюдения санитарных норм. Лица старше 16 лет должны предъявить санитарный пропуск и документ, удостоверяющий личность. Носить маску на обязаны все люди старше 5 лет.

Лето в Порт-Эркюль

До 22 августа Quai Antoine I предлагает летние мероприятия постоянным гостям и новым посетителям. Прокатиться на карусели или погонять на картинге? Может, вы предпочитаете баскетбол? Тогда вас ждет баскетбольная площадка! Или откройте для себя новинку этого года — трассу для радиоуправляемых транспортных средств, которая открыта каждую среду с 19.00 до 22.00.

После хорошей тренировки можно насладиться водными видами спорта на стадионе Ренье III или уединиться на одной из скамеек и посмотреть фрагмент выставки «Альберто Джакометти — ретроспектива, чудесное настоящее» с установленными поясняющими панелями.

Вечер фейерверков в порту Монако Суббота, 7 августа, 21:30. Бесплатный вход при условии соблюдения санитарных мер Информация: +377 93 10 12 10

Лето в Порт-Эркюль — до 22 августа. Баскетбол: 15:30 — 20:00. Crazy Kart: 15:00 — 00.00. Карусель: 11:00 — 22:00 Знакомство с радиоуправляемыми автомобилями: каждую среду с 19:00 до 22:00.

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