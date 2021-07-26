











Три культовых места, в три раза больше развлечений и масса мероприятий!

Лето в Порт-Эркюль

До 22 августа Quai Antoine I предлагает летние мероприятия постоянным гостям и новым посетителям. Прокатиться на карусели или погонять на картинге? Может, вы предпочитаете баскетбол? После хорошей тренировки можно насладиться водными видами спорта на стадионе Ренье III или уединиться на одной из скамеек и посмотреть фрагмент выставки «Альберто Джакометти — ретроспектива, чудесное настоящее» с установленными поясняющими панелями.

Пляж Ларвотто снова открывается

После долгих месяцев ожидания пляж Ларвотто снова открыт, и было бы обидно этим не воспользоваться. С 3 июля обновленный пляжный комплекс вновь принимает гостей. Обновленное общественное пространство предлагает набережную и пляж в 14 тысяч квадратных метров для некурящих. Здесь также предлагают различные услуги: детские ясли, тренажерный зал или школа плаванья.

После купания можно отдохнуть на одной из новых террас ресторанов.

Тем не менее, пляжный комплекс Ларвотто оставил разные впечатления у посетителей…

«Оживите свои кварталы» на Скале

С 23 июля на Скале Монако-Вилль проходит мероприятие «Оживите свои кварталы». До 20 августа каждую пятницу с 16.00 до 21.00 здесь проходят различные мероприятия, от уличных мастер-классов до концертов под открытым небом. На церемонии закрытия выступят карабинеры Князя — в восторге будут и дети, и взрослые! Творческие мастерские, музыка, фотобудка и разные уличные развлечения: здесь точно не будет скучно!

Эти мероприятия финансируются Княжеским правительством для оживления экономики и туризма в Монако.