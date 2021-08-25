











Князь Альбер II выделил 50 тысяч евро на помощь населению, пострадавшему от землетрясения магнитудой 7,2.

14 августа на Гаити произошло разрушительное землетрясение. По оценкам волонтеров местного отделения Красного Креста и сотрудников Международной федерации обществ Красного Креста и Полумесяца, землетрясение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре, включая больницы.

Помимо этого, почти 600 тысяч человек пострадали от землетрясения и нуждаются в чрезвычайной помощи. В отчете Гражданской обороны говорится о 2207 погибших, более 12200 раненых и 344 пропавших без вести.

Монако оказывает поддержку

Международная федерация обществ Красного Креста и Полумесяца призвала выделить 10 миллионов швейцарских франков для поддержки Красного Креста на Гаити.

Исполнительный комитет Красного Креста Монако по инициативе Князя Альбера II принял решение выделить 50 тысяч евро на поддержку операции, которая будет сосредоточена в основном на предоставлении жилья, средств к существованию и обеспечении доступа к базовым потребностям, здравоохранению и водоснабжению.

Сделать пожертвование можно здесь. Все вырученные средства будут переданы Международной федерации обществ Красного Креста и Полумесяца.

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