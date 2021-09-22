











Что может быть лучше, чем сопроводить впечатляющую победу символическим жестом?

В понедельник, 20 сентября, в Яхт-клубе Монако прошла торжественная церемония в честь экипажа Skorpios, который в августе победил в регате Rolex Fastnet Race. Владелец и рулевой яхты Skorpios Дмитрий Рыболовлев в сопровождении своей дочери, члена совета директоров ФК «Монако» Екатерины Сартори Рыболовлевой, вручил завоеванный кубок президенту Яхт-клуба Монако Князю Альберу II.

Князь Альбер II и Дмитрий Рыболовлев обменялись благодарностями и пожелали экипажу Skorpios новых достижений. На церемонии присутствовал шкипер команды Skorpios, чемпион мира и олимпийский чемпион по парусному спорту Фернандо Эчаварри. Он выразил надежду, что «команда вернется в Яхт-клуб Монако с новыми победами».

Кубок Rolex Fastnet. Фото: пресс-служба команды Skorpios

Жемчужина технологий

Суперъяхта Дмитрия Рыболовлева и 29 членов экипажа пересекли финишную черту регаты Rolex Fastnet Race 10 августа в 21:30 в Шербуре. Впервые соревнование финишировало во французском порту. Напряженная гонка длилась 2 дня 8 часов 33 минуты и 55 секунд – это время стало новым ориентиром для однокорпусных судов.

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ClubSwan 125 Skorpios – именно так звучит полное название судна – это самая большая гоночная однокорпусная яхта в мире, а также самая большая лодка, которая участвовала в Fastnet Race. Яхту тщательно планировали, над ней трудились лучшие конструкторы с самым современным оборудованием от опытных поставщиков. Яхта Skorpios – это настоящая жемчужина технологий.

Судно Skorpios стало гордостью не только финской верфи Nautor’s Swan, но и его дизайнера, известного инженера-кораблестроителя Хуана Куюмджяна. По его словам, «яхта призвана вписать новую страницу в историю парусного спорта». Руководители Nautor’s Swan Энрико Чиффи и Джованни Помати также присутствовали на мероприятии.

Князь Альбер II (справа) и Дмитрий Рыболовлев (слева). Фото: пресс-служба команды Skorpios

Дело увлеченного человека

Бизнесмен, филантроп и президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев уже много лет увлекается парусным спортом. Он лично занимает позицию рулевого на яхте Skorpios. Это судно получило свое название от греческого острова, который принадлежит семье бизнесмена.

В 2019 году команда под руководством Дмитрия Рыболовлева и Фернандо Эчаварри завоевала титул чемпиона мира, одержав победу в гонке класса ClubSwan 50 в Пальма-де-Мальорке (Испания). В 2020 году экипаж завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Скарлино (Италия). Skorpios стала единственной командой, которой удалось выиграть медали чемпионата мира в классе ClubSwan 50 два года подряд.

Следующее международное соревнование, в котором будет участвовать команда Skorpios, – это октябрьская регата Middle Sea Race. Гонка начнется и завершится на Мальте. Участники пройдут 606 морских миль вокруг Сицилии.