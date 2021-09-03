











В трагической аварии четыре мотоциклиста столкнулись с автомобилем.

31 августа поздно вечером четыре пожарных ехали на мотоциклах и столкнулись с автомобилем. В результате трагедии погибли сержант Стефан Эртье (Stéphan Hertier ) и сапер Матис Канавезе (Mathis Canavese).

Расследование продолжается. По словам прокурора Ниццы, «водитель автомобиля сдал тест на наркотики, и он оказался положительным». «Мы пытаемся выяснить обстоятельства аварии», — добавил прокурор.

Князь Альбер II заявил о безмерной скорби

Государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) и министр внутренних дел Патрис Селларио (Patrice Cellario) в знак поддержки пожарной бригады посетили станцию в Кондамине.

«С тяжелым сердцем и глубокой печалью мы думаем о гибели двух наших пожарных», — сказали они о страшном происшествии.

В заявлении, опубликованном Княжеским дворцом 1 сентября, Князь Альбер II сообщил, что узнал о смерти двух пожарных Монако с «безмерной скорбью». Государь также пожелал двум выжившим пожарным «скорейшего выздоровления».