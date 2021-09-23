











В среду вечером состоялся 7-й тур чемпионата Франции. «Монако» обыграл «Сент-Этьен» на домашнем стадионе «Луи II» (3-1).

Результат: 3-1

После поражения от «Марселя» (0:2) и ничьей с «Ниццей» (2:2), «Монако» вернулся к победе в чемпионате, обыграв «Сент-Этьен» (3:1). По ходу матча, в котором произошло удаление Этьена Грина (см. ниже), подопечные Нико Ковача смогли выйти вперед и обыграть «бело-зеленых», которые допустили целый ряд ошибок в обороне.

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До удаления, «Сент-Этьен» смог создать несколько опасных моментов и даже был близок к тому, чтобы поразить ворота Александра Нюбеля. Однако, счет в матче открыл Кевин Фолланд (1-0, 27′). Несмотря на численное преимущество, монегаски умудрились пропустить гол под занавес первого тайма. «Сент-Этьену» помог вернуться в игру Денис Буанга на 41-й минуте (1-1). Благодаря дублю Виссама Бен-Йеддера, ФК «Монако» смог одержать важную победу в этой игре.

Факт игры: «Сент-Этьен» доигрывал матч вдесятером

На протяжении первых тридцати минут «Сент-Этьен» играл с явным преимуществом. Однако, гол Фолланда и удаление Этьена Грина (33′) резко изменили расклады в этом матче. Пытаясь подстраховать свою защиту при передаче мяча от Софиана Диопа Майрону Боаду, кипер «зеленых» сбил голландского нападающего, который направлялся к воротам. Это была логичная красная карточка, которая позволила подопечным Нико Ковача почти час играть с численным превосходством.

Дуэт Фолланд-Бен Йеддер вернулся!

Немец забил свой первый гол в Лиге 1 с начала этого сезона. Это был сильнейший удар из пределов штрафной площади, который не оставил ни единого шанса Этьену Грину (1-0, 27′). Кевин был очень активным на острие атаки, в центре поля, в качестве плеймейкера, и даже помогал партнерам по команде в обороне. Зрители наконец-то увидели Фолланда образца прошлого сезона.

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Виссам Бен-Йеддер вышел на поле на 60-й минуте вместо Мирона Боаду и забил гол первым же своим касанием. Именно он пробивал пенальти, заработанный голландским нападающим (2-1, 61′). Виссам Бен Йеддер не заставил зрителей долго ждать, чтобы оформить дубль в заключительной стадии игры, после точной передачи Кевина Фоланда (3:1, 83′). Фолланд и Бен-Йеддер или «Йедерланд», как называют этот бомбардирский дуэт, забили 36 голов в прошлом сезоне, и этот матч может стать началом взятия новых вершин в этом сезоне.

Цифра дня: 3

Всего три раза «Сент-Этьен» пробил в створ «Монако». Денису Буанге (11′, 56′) и Ваби Хазри (11′) не повезло пробить ворота Нюбеля. Юссуф Фофана, в свою очередь, попал в перекладину ворот Этьена Грина (31′) ударом с линии штрафной площади.

Цитата: «Мне повезло, что я попал и забил пенальти»

«Мне повезло, что я попал в ворота и забил пенальти», — сказал после игры Виссам Бен-Йеддер. «Главным было взять три очка. Мы знали, что это будет нелегко, но мы упорно трудились. Когда команде не хватает уверенности, это всегда непросто. Но мы сделали свою работу в сложном матче. Это поможет нам в будущем».

Встреча: Дмитрий Рыболовлев и Гленн Ходдл

Бывший полузащитник сборной Англии, настоящая легенда «Монако» и чемпион Франции 1988 года Гленн Ходдл (Glenn Hoddle) посетил встречу против «Сент-Этьена» на стадионе «Луи II». Это была возможность для президента клуба Дмитрия Рыболовлева, который пришел на матч со своей дочерью Екатериной Сартори Рыболовлевой и ее мужем Хуаном Сартори, встретиться с тем, кто выступал за красно-белых с 1987 по 1991 год. Затем вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров вручил игровые футболки Гленну Ходдлу и Давиду Трезеге (David Trezeguet), который также пришел на стадион, чтобы поддержать монегасков.

Президент Дмитрий Рыболовлев (в центре) с вице-президентом Олегом Петровым (справа) и Гленом Ходдлом (слева) © ФК «Монако»