











Большинство жителей Монако вернулись к работе в офисах, ситуация в сфере здравоохранения улучшается, а правительство обсуждает законопроект об обязательной вакцинации некоторых групп населения.

По последним доступным данным за 12 сентября, в Монако зафиксировали один новый случай коронавируса. Десять человек госпитализированы, еще сорок пациентов лечатся дома. Пять человек выздоровели.

Ситуация в сфере здравоохранения значительно улучшается: процент положительных тестов на коронавирус снизился с 4% до 2,5%. 76,82% населения в возрасте от 12 лет получили первую дозу вакцины, 86,24% людей с правом на прививку завершили процесс вакцинации

Во вторник обсудят законопроект об обязательной вакцинации

Княжеское правительство с радостью отметило хороший туристический сезон и большое число гостей отелей. Приоритетом правительства по-прежнему остается вакцинация как средство сдерживания пандемии. Вопрос о ревакцинации — третьей дозе вакцины для людей с ослабленным иммунитетом — пока не решен. Власти ожидают результатов текущих исследований.

Всего в Монако было выдано 64 634 санитарных пропусков (49 204 сертификата о вакцинации, 13 678 негативных тестов и 1 761 справка о перенесенном коронавирусе). Сейчас правительство работает над законопроектом, который в Национальном совете обсудят 14 сентября. Именно этот законопроект привел к митингам против санитарных пропусков.

Согласно законопроекту, медицинские сотрудники и специалисты, работающие с группами риска, должны в обязательном порядке пройти вакцинацию. Речь не идет о распространении этого обязательства на представителей других профессий. Не рассматривается также вакцинация детей до 12 лет и учеников школ.