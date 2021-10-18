











В своем четвертом матче Евролиги «Монако Баскет» проиграл «Барселоне» на домашней арене «Гастон Медсен» со счетом 81-85.

Результат матча: 81-85

Как и против мадридского «Реала», Roca Team была близка к тому, чтобы выбить еще одного гиганта европейского баскетбола. На этот раз против «Барселоны» подопечные Звездана Митровича не сдались и сопротивлялись до овертайма.

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В напряженной игре подопечные Митровича сначала отдалились от соперника, а затем вернулись в игру и даже повели в самом конце. Но барселонцы вырвали победу в овертайме благодаря двум штрафным броскам Хиггинса (81-85).

Цитата: «Поддержка болельщиков была невероятной».

«Я, конечно, очень огорчен тем, как все закончилось, но я очень доволен тем, как мы играли против одной из лучших команд Европы», — сказал Звездан Митрович. «Мы устроили шоу и были очень близки к победе. Поддержка болельщиков была невероятной, возможно, впервые у нас было столько шума и поддержки в зале».

Число: 27

Именно столько очков набрал Брэндон Дэвис в этой игре. Бывший монегаск, ныне играющий в «Барселоне», стал главным героем этого матча.

Игрок дня: Уилл Томас

Сильнейший игрок в стане монегасков провел отличную игру, присутствуя на обеих сторонах площадки. Уилл Томас, обладающий хорошим подбором и метким броском, набрал 15 очков и выиграл 9 подборов.

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