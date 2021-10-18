











«Красно-белые» представили новое командное фото, сделанное на стадионе «Луи II«.

Игроки и руководство клуба собрались на стадионе «Луи II» в среду, 13 октября, чтобы сделать традиционное официальное фото на фоне легендарных арок монакской арены.

После Океанографического музея, «Спортинга Монте-Карло», отеля Hermitage, Дворцовой площади и поля тренировочной базы в Ля-Тюрби, в этом году для фотосессии монегаски вернулись на стадион «Луи II», где в прошлом сезоне они добились больших успехов.

На красочной фотографии в официальных костюмах запечатлены президент клуба Дмитрий Рыболовлев, вице-президент Олег Петров, спортивный директор Пол Митчелл и тренер Нико Ковач. Игроки «Монако» были одеты в легендарную «красно-белую» форму с диагональю на груди.

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Успешное десятилетие

Это домашнее командное фото также знаменует особый юбилей Дмитрия Рыболовлева, отмечающего свой десятый год у руля ФК «Монако», владельцем которого он стал в декабре 2011 года.

Десятилетие успеха с возвращением в высший дивизион, финишами на подиуме, титулом чемпиона Франции, полуфиналом Лиги чемпионов и недавним третьим местом чемпионата – после «Лилля» и «Пари Сен-Жермен».

За эти годы в клубе блистали большие таланты, начиная с Килиана Мбаппе, который был воспитанником академии «Монако» и который сыграл важную роль в победе клуба в чемпионате Франции в 2017 году. Подготовка молодых футболистов является основным направлением нового проекта футбольного клуба «Монако» и нового бренда клуба RISE.RISK.REPEAT.

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