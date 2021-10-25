











В эти выходные состоялось пятое е-ралли Монте-Карло (E-Rallye Monte-Carlo), организованное Автомобильным клубом Монако. Увлекательная гонка завершилась победой Фредерика Лансье (Frédéric Lansiaux) и Николя Бухо (Nicolas Buhot) на автомобиле Volkswagen ID4.

В Княжестве чествовали французский дуэт гонщиков. Фредерик Лансье и Николя Бухо (Volkswagen ID4) показали стабильный результат на протяжении всей гонки. И хотя они не выиграли ни в одном из этапов регулярного зачета, пилотам удалось одержать одну из самый красивых своих побед.

Монте-Карло — это легенда! Фредерик Лансье

Накануне последнего этапа экипаж Лансье-Бюхо приблизился к победе, опередив Tesla Model 3 Жеральда Сейлера (Gérald Seiler) и Фредерика Озона (Frédéric Ozon), предыдущего обладателя титула. Экипаж сети eBorn на автомобиле Renault ZOÉ в составе Мишель Шабран/Эрик Маллен (Michel Chabran/Eric Mallen) занял третье место.

Гонка на фоне очаровательных пейзажей

«Монте-Карло — это легенда, для меня это священный грааль в автоспорте», — признался после победы Фредерик Лансье, который впервые победил в гонке для электромобилей и автомобилей на водороде в Монте-Карло.

© ACM_Lillini_Follete

«Это было отличное ралли, хотя победа далась нелегко. Мы пересекли несколько великолепных регионов», — добавил он.

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Николя Бухо не скрывал своего счастья после победы в легендарном соревновании вместе с напарников, которого он называет «очень эффективным». Несмотря на напряженную гонку, второму пилоту удалось полюбоваться пейзажами. «Дороги были прекрасны, это великолепный опыт». Монте-Карло стало незабываемым воспоминанием для французского дуэта.