Ежегодный благотворительный вечер в помощь молодым людям, страдающим аутизмом и психическими расстройствами, прошел 27 октября.

Ассоциация Monaco Disease Power провела ежегодный благотворительный вечер в Яхт-клубе Монако в присутствии Князя Альбера II. Вечер собрал почти 290 гостей. Многие из них для мероприятия выбрали килт и одежду с национальным шотландским орнаментом тартан. Среди гостей вечера — председатель Национального совета Стефан Валери (Stéphane Valeri), министр социальных дел и здравоохранения Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger), мэр Жорж Марсан (Georges Marsan), председатель Совета по экономическим, социальным и экологическим вопросам Каролин Руженон (Caroline Rougaignon) и многие другие члены Княжеского правительства.

На вечере присутствовали и другие знаменитости, в частности, футболист Виссам Бен Йеддер (Wissam Ben Yedder), гонщик Николя Чамин (Nicolas Ciamin), президент Фонда Куомо Елена Куомо (Elena Cuomo), представитель Красного Креста Монако Даниель Котталорда (Danièle Cottalorda), благотворитель Елена Сиволдаева (Elena Sivoldaeva), а также представители фондов Boustany и Sancta Devota.

Под звуки волынки прошел благотворительный аукцион. Для ассоциации было собрано не менее 230 000 евро.