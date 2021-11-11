











Самые важные новости за 11 ноября.

В ближайшее время будет создан фонд дополнительных пенсий. Глава Национального совета Стефан Валери (Stéphane Valeri) заявил о планах вернуть в Княжество систему дополнительных пенсионных накоплений для обеспечения работников. «Это в интересах работников, которые смогут воспользоваться более качественной дополнительной пенсией, а также в интересах работодателей, которые сократят свои взносы», — сказал он. Глава Национального совета добавил, что это станет «сильным актом суверенитета для Княжества».

Новые данные о временной занятости. Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) опубликовал данные о временных работниках в Княжестве за прошлый год. Под этим статусом работали 9 400 человек. По сравнению с 2019 годом, число временных работников сократилось на 17,5%, а количество задач — на 25,4%. Спад связан с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Европейская неделя по сокращению отходов. 24 ноября в рамках Европейской недели по сокращению отходов (EWWR) пройдет «зеленый» семинар для детей. С 14.00 до 16.00 в парке Принцессы Антуанетты пройдет акция «Мой день безотходного производства». Дети в возрасте от 6 до 12 лет научатся делать жидкое мыло и украшать футболки с использованием вторичного сырья. Семинары бесплатные, но необходима регистрация, так как количество мест ограничено. Зарегистрироваться для участия можно по телефону 06 80 86 41 52.